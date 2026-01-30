Реклама

Россия
12:15, 30 января 2026Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Терноватое в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке городского типа Терноватое в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в зоне СВО уничтожен бронетранспортер Stryker. Технику поразили военнослужащие Южной группировки российских войск. Кроме того, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки было уничтожено два артиллерийских орудия.

