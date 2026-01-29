Реклама

Россия
13:36, 29 января 2026Россия

Минобороны сообщило об уничтожении в зоне СВО американского БТР Stryker

Минобороны России: В зоне СВО уничтожен БТР Stryker
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) уничтожен БТР Stryker. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе СВО.

Бронетранспортер был уничтожен бойцами Южной группировки российских войск. Кроме того, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки было уничтожено два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов. Потери противника при этом составили до 150 человек, отметили в военном ведомстве.

Запад начал поставлять тяжелую военную технику Украине после начала спецоперации. Согласно открытым источникам, по состоянию на 2024 год в распоряжении ВСУ находилось 180 единиц Stryker.

Также Минобороны сообщило об ударах по объектам на Украине. Их целями стали, в частности, склады с боеприпасами, радиолокационные станции и пункты временной дислокации наемников.

