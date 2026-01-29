Раскрыты цели ударов ВС России по Украине

Минобороны: ВС России ударили по предприятию ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России в течение суток наносили удары по объектам на Украине. Цели атак журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

В частности, поражение нанесено предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, отметили в оборонном ведомстве.

Помимо того, атаки пришлись по складам с боеприпасами, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 января система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила девять беспилотных летательных аппаратов. Минобороны отметило, что ВСУ пытались нанести удар по четырем регионам России: Ростовской, Брянской и Воронежской областям, а также по Республике Крым.