Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 29 января 2026Россия

Раскрыты детали ночного налета ВСУ на российские регионы

Система ПВО ВС России сбила за ночь девять беспилотников ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь с 28 на 29 января система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти детали ночного налета на российские регионы раскрыли в Минобороны, заявление опубликовано в Telegram.

Оборонное ведомство сообщило, что ВСУ пытались нанести удар по четырем регионам России: Ростовской, Брянской и Воронежской областям, а также по Республике Крым. Больше всего дронов — четыре единицы — было сбито в районе Ростовской области.

Уточняется, что все уничтоженные ПВО летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили украинский надводный беспилотник. В сети были опубликованы кадры удара по нему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

    У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

    Во французской партии произошел раскол из-за отношений с Россией

    Бывший российский депутат пожаловался на здоровье и потерю веса в СИЗО

    Трамп сделает заявление

    В России вспомнили слова Жириновского о дате окончания СВО

    Рыбаки застали двух женщин и мужчину за сексом на скалах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok