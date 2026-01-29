Раскрыты детали ночного налета ВСУ на российские регионы

Система ПВО ВС России сбила за ночь девять беспилотников ВСУ

В ночь с 28 на 29 января система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти детали ночного налета на российские регионы раскрыли в Минобороны, заявление опубликовано в Telegram.

Оборонное ведомство сообщило, что ВСУ пытались нанести удар по четырем регионам России: Ростовской, Брянской и Воронежской областям, а также по Республике Крым. Больше всего дронов — четыре единицы — было сбито в районе Ростовской области.

Уточняется, что все уничтоженные ПВО летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили украинский надводный беспилотник. В сети были опубликованы кадры удара по нему.