Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 28 января 2026Россия

Опубликованы кадры уничтожения украинского надводного беспилотника

В сеть выложили кадры уничтожения украинского надводного дрона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сеть выложили кадры уничтожения украинского надводного дрона. Видеозапись разместил Telegram-канал Fighterbomber.

За несколько часов до этого тот же канал опубликовал фотографию надводного дрона и пообещал, что он будет потоплен силами морской авиации Вооруженных сил России.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как он пролетает над целью. На записи можно заметить вспышку на водной глади.

«Топим», — написал автор канала. Ранее он указал, что беспилотный катер представляет собой носитель FPV-дронов.

26 января еще один надводный беспилотник ВСУ был уничтожен в Черном море. Где именно было снято опубликованное Fighterbomber видео, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Найден простой способ профилактики одного из опасных видов рака

    Переговоры Путина и президента Сирии начались

    В Крыму несколько укрытий оказались глубоко под песком из-за штормов

    В Госдуме предложили особый рабочий график для многодетных родителей

    Пассажирка уснула на плече у матери на борту самолета и не проснулась

    Шапша сделал заявление по пожару на заводе Tenet

    Раскрыт состав делегации России на переговорах с президентом Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok