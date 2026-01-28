Опубликованы кадры уничтожения украинского надводного беспилотника

В сеть выложили кадры уничтожения украинского надводного дрона

В сеть выложили кадры уничтожения украинского надводного дрона. Видеозапись разместил Telegram-канал Fighterbomber.

За несколько часов до этого тот же канал опубликовал фотографию надводного дрона и пообещал, что он будет потоплен силами морской авиации Вооруженных сил России.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как он пролетает над целью. На записи можно заметить вспышку на водной глади.

«Топим», — написал автор канала. Ранее он указал, что беспилотный катер представляет собой носитель FPV-дронов.

26 января еще один надводный беспилотник ВСУ был уничтожен в Черном море. Где именно было снято опубликованное Fighterbomber видео, не уточнялось.