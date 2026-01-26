Российский флот столкнулся с украинским судном в Черном море

Минобороны России: Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот России уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотным судном сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Другие подробности в ведомстве не привели.

Кроме того, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны в зоне СВО сбили две управляемые авиабомбы и 109 беспилотников самолетного типа, запущенных по российским объектам.

В декабре ВСУ атаковали Крым, Геленджик и Новороссийск при помощи беспилотных надводных аппаратов Sea Baby, управляемых через Starlink. Как выяснили журналисты, такой безэкипажный катер может преодолевать до 1000 километров и нести на себе до 450 килограммов боевой части.

До этого украинский морской дрон взорвался у побережья Туапсе в Краснодарском крае. В результате оказались повреждены жилые дома.