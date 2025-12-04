Mash: ВСУ атаковали Крым и Геленджик при помощи управляемых через Starlink БНА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали юг России — Крым, Геленджик и Новороссийск — при помощи беспилотных надводных аппаратов (БНА) Sea Baby, управляемых через Starlink. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, данный безэкипажный катер может преодолевать до 1000 километров и нести на себе до 450 килограммов боевой части.

До этого генерал-майор Сергей Липовой пообещал Украине жесткий ответ на удары по портовой инфраструктуре Новороссийска.

Он предположил, что последние атаки Киева на важные стратегические объекты России были подготовлены британской стороной. Однако Украина не осознает, что лишь усугубляет этим свое положение, уверен Липовой.

Еще раньше депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что украинская сторона пытается сорвать переговоры, нападая на танкеры из России.

2 декабря перевозивший масло танкер России Midvolga 2 подвергся нападению в Черном море.