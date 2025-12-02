На российский танкер напали у берегов Турции. Как и зачем атакуют суда в Черном море?

Перевозивший масло танкер РФ Midvolga 2 подвергся нападению в Черном море

Танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. Судно, перевозившее растительное масло и следовавшее в Грузию, подверглось нападению примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции.

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры республики, на борту танкера находились 13 членов экипажа. Никто из них не пострадал и не просил о помощи. После атаки судно самостоятельно направилось в порт города Синоп.

Это не первая атака на танкеры в Черном море

На прошлой неделе у берегов Турции были атакованы два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию. Причем последний дважды попал под удар. Официально сообщалось, что на оба судна оказали «внешнее воздействие».

Ответственность за удары взяли Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. Суда были атакованы безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby, которые преодолевают большие дистанции. Их было не менее пяти.

В октябре на Украине представили новые версии Sea Baby. Модернизированные аппараты отличаются увеличенными дальностью и грузоподъемностью. Заявленная дальность БЭК с более мощными двигателями составляет более 1,5 тысячи километров, а грузоподъемность — до 2 тонн. Киев показал две версии дронов — с гиростабилизированной пулеметной установкой и с 10 направляющими от реактивной системы залпового огня «Град». Также БЭК способны запускать небольшие разведывательные дроны.

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

На Западе назвали возможную причину атак на танкеры

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что атаки на танкеры являются проявлением «экологического терроризма». Таким образом, предположил он, президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.

Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя и отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план по урегулированию конфликта Золтан Кошкович аналитик венгерского Центра фундаментальных прав

Он также отметил, что положение украинского лидера в результате атак на танкеры лишь ухудшается. «Пока петля во всех смыслах затягивается вокруг шеи Зеленского, ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим."Ленты.ру") взрывают танкеры. Эта жестокая эскалация преследует только одну цель — затормозить мирное урегулирование», — заключил эксперт.

В свою очередь, контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке Джем Гюрдениз призвал Анкару ответить ВСУ на произошедшее.

«На фоне усилий Турции обеспечивать безопасность транспортировки зерна попытки Киева и его союзников "наказывать" турецкие суда и организовывать провокационные атаки на турецком шельфе являются недопустимыми», — подчеркнул он, указав, что Турция «не может игнорировать такие инциденты» и должна закономерно ответить в соответствии со своими интересами и международным правом.

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Эрдоган возмутился ударами Украины по танкерам

Президент Турции Удары Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что удары Вооруженных сил Украины по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны государства.

«Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне», — подчеркнул турецкий лидер.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели добавил, что происшествие создало серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе.

