В МИД Турции заявили об угрозе безопасности судоходству после атаки на танкеры

МИД Турции: Атака ВСУ на танкеры угрожает безопасности судоходства

Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два танкера в Чёрном море. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели в соцсети Х.

Подчеркивается, что происшествие в исключительной экономической зоне Турции создало серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе.

Кечели отметил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы в дальнейшем не допустить распространения конфликта на Чёрное море и предотвратить негативный эффект на турецкие экономические интересы.

Первые сообщения об ударах по нефтяным танкерам, которые шли под флагом Гамбии, появились 28 ноября. Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось о «внешнем воздействии» на оба судна.

Позже появились видео ударов по танкерам Kairos и Virat. Отмечается, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.