Опубликованы кадры ударов по танкерам в Черном море

Опубликованы кадры ударов по танкерам Kairos и Virat в Черном море

Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео. Кадры опубликованы на странице издания Clash Report в соцсети X.

Отмечается, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морскими силами Украины.

На видеозаписи с места удара видно, что оба танкера получили серьезные повреждения и фактически выведены из строя.

Ранее атакованный 28 ноября безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море танкер Virat подвергся повторному удару. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией.

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что Virat был атакован БЭК Вооруженных сил Украины. По его информации, гражданское судно было атаковано морскими дронами в 35 милях (около 65 километров) от побережья Турции.

