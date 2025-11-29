Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:58, 29 ноября 2025Мир

Раскрыты подробности об атаке дронов на танкер у побережья Турции

Военблогер Федоров: Танкер Virat был атакован пятью украинскими БЭК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в Турции:

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Reuters

Танкер Virat в Черном море подвергся атаке пяти безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его информации, гражданское судно было атаковано морскими дронами в 35 милях (около 65 километров) от побережья Турции.

Мониторинговый Telegram-канал Lpr 1 также утверждает, что при атаке на танкеры Kairos и Virat, шедшими под флагами Гамбии, Украина задействовала от пяти до семи БЭК.

О пожаре на двух судах сообщалось вечером 28 ноября. По утверждению Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, возгорания произошли вследствие внешнего воздействия. Однако позднее в СМИ попала запись радиоэфира, на которой радист одного из танкеров отправил сигнал бедствия и уточнил, что корабль подвергается атаке дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    В отношении украинцев к конфликту с Россией заметили изменение

    В Британии раскрыли последствия увольнения Ермака для Зеленского

    Европу отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США

    В пригороде Краснодара прозвучали взрывы

    Кота с пулевыми ранениями спасли в Зеленограде

    Женщины-военные рассказали о сексизме в ВСУ

    Белый дом открыл «зал позора»

    Раскрыты подробности об атаке дронов на танкер у побережья Турции

    На Западе заявили о конце для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости