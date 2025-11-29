Раскрыты подробности об атаке дронов на танкер у побережья Турции

Военблогер Федоров: Танкер Virat был атакован пятью украинскими БЭК

Танкер Virat в Черном море подвергся атаке пяти безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его информации, гражданское судно было атаковано морскими дронами в 35 милях (около 65 километров) от побережья Турции.

Мониторинговый Telegram-канал Lpr 1 также утверждает, что при атаке на танкеры Kairos и Virat, шедшими под флагами Гамбии, Украина задействовала от пяти до семи БЭК.

О пожаре на двух судах сообщалось вечером 28 ноября. По утверждению Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, возгорания произошли вследствие внешнего воздействия. Однако позднее в СМИ попала запись радиоэфира, на которой радист одного из танкеров отправил сигнал бедствия и уточнил, что корабль подвергается атаке дронов.