13:13, 29 ноября 2025Мир

Стало известно о повторной атаке на танкер Virat в Черном море

Танкер Virat подвергся повторной атаке БЭК в Черном море в субботу
Алиса Дмитриева
Кадр: @bestmarinashowturkiye

Атакованный 28 ноября безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море танкер Virat подвергся повторному удару. Об этом РИА Новости стало известно из пресс-релиза Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

«Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее», — сказано в сообщении турецкого Минтранса.

Там также уточняется, что спасатели находятся рядом с судном в режиме ожидания. Просьб об эвакуации от экипажа не поступало. Состояние судна стабильное, сказано в пресс-релизе.

Вечером 28 ноября два танкера Virat и Kairos загорелись в Черном море из-за некоего «внешнего воздействия». Экипажи обоих судов не пострадали. Расстояние между двумя ЧП составляет примерно 270 километров.

Позже военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что Virat был атакован БЭК Вооруженных сил Украины. По его информации, гражданское судно было атаковано морскими дронами в 35 милях (около 65 километров) от побережья Турции.

