09:56, 1 декабря 2025

На Западе раскрыли попытку Зеленского сорвать мир на Украине

Кошкович: Зеленский атаками на танкеры в Черном море пытался сорвать мир
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Turkish Directorate General For Maritime Affairs / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытался при помощи «экологического терроризма» сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Таким образом аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X прокомментировал атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море.

«Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя и отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план по урегулированию конфликта», — указал эксперт.

Первые сообщения об ударах по нефтяным танкерам под флагом Гамбии появились 28 ноября.

Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось о «внешнем воздействии» на оба судна.

Танкеры в Черном море были атакованы безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby Службы безопасности Украины (СБУ). Ответственность за это на себя взяли СБУ и Военно-морские силы страны, опубликовав также видео ударов.

