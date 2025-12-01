Контр-адмирал Гюрдениз призвал Турцию ответить на удары ВСУ по танкерам

Анкара должна ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам в Черном море. С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке Джем Гюрдениз.

«На фоне усилий Турции обеспечивать безопасность транспортировки зерна попытки Киева и его союзников "наказывать" турецкие суда и организовывать провокационные атаки на турецком шельфе являются недопустимыми», — подчеркнул морской офицер.

Гюрдениз, являющийся соавтором турецкой оборонной доктрины «Голубая родина», напомнил, что Турция «не может игнорировать такие инциденты» и должна закономерно ответить в соответствии со своими интересами и международным правом.

28 ноября появились первые сообщения об ударах по нескольким нефтяным танкерам под флагами африканских стран.

Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось, что на оба судна оказали «внешнее воздействие».

Танкеры в Черном море были атакованы безэкипажными катерами Sea Baby Службы безопасности Украины (СБУ). Ответственность за это на себя взяли СБУ и Военно-морские силы республики, опубликовав видео-доказательства.