На Украине представили новые БЭК

Army Recognition: На Украине представили многоразовые БЭК Sea Baby
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: СБУ

Новые версии безэкипажных катеров (БЭК) Sea Baby представили на Украине. Аппараты позиционируют как многоразовые беспилотники, пишет Army Recognition.

Служба безопасности Украины заявляет, что модернизированные аппараты отличаются увеличенными дальностью и грузоподъемностью. «Последняя версия представлена как многоразовая, а не одноразовая, и управляется с мобильного командного пункта, что подчеркивает переход к более длительным и повторяемым миссиям», — говорится в публикации.

Заявленная дальность БЭК с более мощными двигателями составляет более 1,5 тысячи километров, а грузоподъемность — до 2 тонн. Киев показал две версии дронов — с гиростабилизированной пулеметной установкой и с 10 направляющими от реактивной системы залпового огня «Град». Также БЭК способны запускать небольшие разведывательные дроны.

В сентябре стало известно, что российские морские пехотинцы применили боевое отделение Б05Я01 «Бережок» в стационарном исполнении для уничтожения БЭК условного противника на учениях «Запад-2025». Боевой модуль вооружен автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и управляемыми ракетами «Корнет».

