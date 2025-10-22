На Украине представили новые БЭК

Новые версии безэкипажных катеров (БЭК) Sea Baby представили на Украине. Аппараты позиционируют как многоразовые беспилотники, пишет Army Recognition.
Служба безопасности Украины заявляет, что модернизированные аппараты отличаются увеличенными дальностью и грузоподъемностью. «Последняя версия представлена как многоразовая, а не одноразовая, и управляется с мобильного командного пункта, что подчеркивает переход к более длительным и повторяемым миссиям», — говорится в публикации.
Заявленная дальность БЭК с более мощными двигателями составляет более 1,5 тысячи километров, а грузоподъемность — до 2 тонн. Киев показал две версии дронов — с гиростабилизированной пулеметной установкой и с 10 направляющими от реактивной системы залпового огня «Град». Также БЭК способны запускать небольшие разведывательные дроны.
В сентябре стало известно, что российские морские пехотинцы применили боевое отделение Б05Я01 «Бережок» в стационарном исполнении для уничтожения БЭК условного противника на учениях «Запад-2025». Боевой модуль вооружен автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и управляемыми ракетами «Корнет».