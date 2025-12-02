Реклама

16:23, 2 декабря 2025

В России отреагировали на нападение на танкер страны в Черном море

Депутат Колесник: Украина пытается сорвать переговоры, нападая на танкеры из РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Украина подтверждает, что является террористическим государством, нанося удары по беззащитным судам, которые не имеют никакого отношения к военным целям, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на нападение на российский танкер в Черном море.

Ранее судно, перевозившее растительное масло и следовавшее в Грузию, атаковали примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции.

«Во-первых, они пытаются сорвать переговоры, спровоцировать нас на какие-либо действия, вдруг мы по мирным ударим, хотя это немыслимо. Во-вторых, они таким образом доказывают свою состоятельность Западу», — полагает депутат.

Он отметил, что нападению подверглось гражданское судно, перевозившее мирный груз.

«Они же били до этого по домам, по пляжам по нашим в Новороссийске, в Сочи, в Севастополе. Террористическое государство ведет себя террористически, бьет по беззащитным судам, которые никакого отношения к военным целям не имеют. Получат по зубам, как всегда, очень жестко в ближайшее время. Видимо, их жизнь ничему не учит. Удары каждый раз будут наноситься все более мощные, будем наращивать их», — поделился Колесник.

На прошлой неделе у берегов Турции были атакованы два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию. Последний подвергся нападению дважды. Ответственность за удары взяли Служба безопасности Украины и Военно-морские силы страны.

