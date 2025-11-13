Безэкипажный катер ВСУ взорвался и повредил дома в российском регионе

Краснодарский оперштаб сообщил о разрушениях из-за взрыва украинского БЭК

Безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край, есть разрушения. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

«В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В результате взрыва после уничтожения одного из таких катеров в селе Вольное повреждения получили пять домовладений, отметили в оперштабе. Пострадавших нет.

ВСУ в ночь на 13 ноября выпустили по российским регионам 130 беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись 11 регионов страны. Помимо того, 17 беспилотников перехватили в акватории Черного моря.