Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 13 ноября 2025Россия

Безэкипажный катер ВСУ взорвался и повредил дома в российском регионе

Краснодарский оперштаб сообщил о разрушениях из-за взрыва украинского БЭК
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край, есть разрушения. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

«В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В результате взрыва после уничтожения одного из таких катеров в селе Вольное повреждения получили пять домовладений, отметили в оперштабе. Пострадавших нет.

ВСУ в ночь на 13 ноября выпустили по российским регионам 130 беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись 11 регионов страны. Помимо того, 17 беспилотников перехватили в акватории Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости