Россия
08:18, 13 ноября 2025Россия

Появились подробности о массированной ночной атаке ВСУ на российские регионы

Минобороны: ВСУ ночью выпустили по регионам России 130 беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 ноября выпустили по российским регионам 130 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Атакам подверглись 11 регионов страны. Над территориями Курской и Белгородской областей сбили по 32 беспилотника. Еще 20 уничтожили над Воронежской областью, семь — над Крымом и шесть — над Орловской областью.

Системы ПВО также отразили атаку на Краснодарский край, Тамбовскую, Ростовскую, Брянскую и Тульскую области. Всего над регионами было уничтожено 15 БПЛА. Также 17 беспилотников перехватили в акватории Черного моря, а еще один дрон поразили над территорией Московского региона.

Ранее стало известно, что Орел подвергся массированной атаке ВСУ. По словам жителей столицы Орловской области, наиболее мощные звуки отражений атак были слышны в районе 06:20 утра по московскому времени.

