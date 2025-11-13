Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 13 ноября 2025Россия

Стало известно о массированной атаке ВСУ на столицу российского региона

Shot сообщил о массированной атаке ВСУ на Орел
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Орел утром 13 ноября подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей столицы Орловской области, наиболее мощные звуки отражений атак были слышны в районе 06:20 утра по московскому времени. Очевидцы сообщают о более чем десяти взрывах над городом.

Известно, что обломки одного из беспилотников упали на парковку рядом с жилыми домами, несколько автомобилей повреждено. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого Орел попадал под атаку ВСУ 31 октября. Тогда обломки беспилотников ВСУ упали на территорию теплоэлектроцентрали. На опубликованных кадрах можно заметить несколько взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

    В России подорожала красная икра

    Золотые резервы России рекордно выросли

    Раскрыта неожиданная связь между интеллектом и восприятием речи в шуме

    Россиянка описала Мексику словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали»

    Бывший капитан суперъяхты раскрыл правду о сексе с гостями и членами экипажа

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в российской тайге семьи

    В США призвали считаться с позицией России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости