Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

«Военный осведомитель» / Telegram
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область. В результате обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ в Орле, серию видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
По данным канала, Киев совершил попытку ударить по городу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории Орловской ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.
Ранее в Орловской области объявили ракетную опасность. По словам главы региона Андрея Клычкова, в результате падения обломков дронов было повреждено оборудование электроснабжения, пострадавших нет.