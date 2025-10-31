Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:19, 31 октября 2025Россия

Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

Взрывы в момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Военный осведомитель» / Telegram

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область. В результате обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ в Орле, серию видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, Киев совершил попытку ударить по городу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории Орловской ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.

Ранее в Орловской области объявили ракетную опасность. По словам главы региона Андрея Клычкова, в результате падения обломков дронов было повреждено оборудование электроснабжения, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Замеченных в Чернобыле собак с синим окрасом назвали рекламной кампанией

    ВСУ возвели «подземный город» в зоне СВО

    В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения дрона на ТЭЦ

    Блогер описал впечатления от Панамы словами «уровень сервиса, от которого волосы дыбом»

    Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

    Обломки БПЛА упали на ТЭЦ в российском городе

    Число погибших в Судане достигло двух тысяч человек

    Солистка «Города 312» впервые после инсульта появилась на сцене

    Голливудский продюсер расправился с моделью и ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости