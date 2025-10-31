Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

Взрывы в момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ сняли на видео

«Военный осведомитель» / Telegram

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область. В результате обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ в Орле, серию видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, Киев совершил попытку ударить по городу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории Орловской ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.

Ранее в Орловской области объявили ракетную опасность. По словам главы региона Андрея Клычкова, в результате падения обломков дронов было повреждено оборудование электроснабжения, пострадавших нет.