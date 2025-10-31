Ракетную опасность объявили в Орловской области

Клычков: Ракетная опасность объявлена в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале объявил о ракетной опасности в регионе. Жителей просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Тех, кто находится на улице, просят незамедлительно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что они слышали от 3 до 7 взрывов на севере города. Кроме того, в небе мелькали яркие вспышки, а от громкого звука сработали сигнализации у машин и «тряслись стекла в рамах».

Днем 30 октября Украина пыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Средствами ПВО было уничтожено 30 БПЛА.