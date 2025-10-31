Обломки БПЛА упали на ТЭЦ в российском городе

Губернатор Клычков: Обломки БПЛА упали на ТЭЦ в Орле

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Орле. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате падения обломков было повреждено оборудование электроснабжения. Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«В настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — написал губернатор Орловской области.

Ранее украинский БПЛА сбили в небе над Тулой. Падение обломков дрона повлекло возгорание кровли продуктового магазина.