Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:18, 30 октября 2025Россия

В российском регионе загорелась кровля магазина после падения обломков БПЛА

Миляев: Кровля продуктового магазина загорелась после уничтожения БПЛА над Тулой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Тулой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Падение обломков дрона повлекло возгорание кровли продуктового магазина, об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Произошло возгорание на площади два квадратных метра. Огонь нейтрализован, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Уточняется, что в Тульской области сохраняется угроза атаки БПЛА.

Ранее Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Всего над территорией РФ было уничтожено 30 беспилотников, указали в Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости