В российском регионе загорелась кровля магазина после падения обломков БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Тулой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Падение обломков дрона повлекло возгорание кровли продуктового магазина, об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«Произошло возгорание на площади два квадратных метра. Огонь нейтрализован, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
Уточняется, что в Тульской области сохраняется угроза атаки БПЛА.
Ранее Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Всего над территорией РФ было уничтожено 30 беспилотников, указали в Минобороны России.