08:16, 28 мая 2026

Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным Пара обманул украинского военнослужащего с помощью кирпича. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в ходе штурма он крикнул, что бросает в укрытие гранату, но на самом деле бросил камень. Перепуганный противник выскочил на простреливаемое место и был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что боец спецназа «Ахмат» с позывным Бэха пережил взрыв гранаты в подвале в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Во время штурма одного из населенных пунктов на СВО российские бойцы затаились в подвале. Вскоре противник закинул гранату в укрытие, где находились четверо военнослужащих. Граната взорвалась, но ни один из бойцов не получил серьезных ранений.

