09:17, 28 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко сделал заявление о действиях пограничников на границе Белоруссии

Лукашенко: Белорусские пограничники надежно противодействуют дестабилизации
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Белорусские пограничники надежно противодействуют дестабилизации на границе Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении c Днем пограничника, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также связал праздник с памятью о Великой Отечественной войне. Он отметил, что 85 лет назад в первых боях Великой Отечественной войны именно пограничники защищали советские рубежи.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что с ужасом воспринял идею допущения объединения Румынии и Молдавии. По его словам, не нужно допускать уничтожения «такой цветущей, прекрасной, пусть и небольшой по размерам страны, как Молдавия».

