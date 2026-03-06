RT: Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

Боец «Ахмата» с позывным Бэха пережил взрыв гранаты в подвале в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

По данным издания, во время штурма одного из населенных пунктов на СВО российские бойцы затаились в подвале. Вскоре противник закинул гранату в блиндаж, где находились четверо военнослужащих «Ахмата».

«Я, когда смотрел на гранату, подумал: "Все, нас больше не будет в этой жизни"», — вспомнил Бэха.

Он рассказал, что граната взорвалась, но ни один из четырех бойцов, находившихся в подвале, не получил серьезных ранений.

