Россия
17:58, 6 марта 2026Россия

Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

RT: Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Боец «Ахмата» с позывным Бэха пережил взрыв гранаты в подвале в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

По данным издания, во время штурма одного из населенных пунктов на СВО российские бойцы затаились в подвале. Вскоре противник закинул гранату в блиндаж, где находились четверо военнослужащих «Ахмата».

«Я, когда смотрел на гранату, подумал: "Все, нас больше не будет в этой жизни"», — вспомнил Бэха.

Он рассказал, что граната взорвалась, но ни один из четырех бойцов, находившихся в подвале, не получил серьезных ранений.

Ранее сообщалось, как боец СВО с позывным Веган четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами Вооруженных сил Украины и выжил.

