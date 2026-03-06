Российский боец СВО четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ

RT: Боец СВО четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ и выжил

Боец специальной военной операции (СВО) с позывным Веган четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выжил. Его историю публикует RT.

Это произошло во время операции в Левадном, когда российским военнослужащим надо было занять четыре лесополосы.

«Это была масштабная операция. Заходили с четырех сторон. С одной стороны — мотоциклисты, с другой — квадроциклы, с третьей — пехота, и моя группа должна была зайти с фланга по отрытой местности и подавить противника. "Открытка" была длиной в один километр. Там было много FPV-дронов», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, во время атаки украинских беспилотников он начал отстреливаться из ружья. Один дрон ему удалось сбить, по второму промахнулся, и тот взорвался буквально в одном метре от бойца.

«В этом поле я пролежал четыре часа. Прятался, травинками прикрывался. Противник упирался. Тяжелый был бой», — заключил Веган.

Ранее сообщалось, что боец Александр Федоров ампутировал себе ногу в окопе на СВО, чтобы выжить. 39-летний россиянин получил тяжелое ранение во время сражения. Эвакуировать мужчину было невозможно.