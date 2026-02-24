Реклама

09:49, 24 февраля 2026Россия

Российский боец ампутировал себе ногу на СВО

Боец Федоров сам себе ампутировал ногу в окопе на СВО, чтобы выжить
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Александр Федоров ампутировал себе ногу в окопе на специальной военной операции (СВО), чтобы выжить. Об этом сообщает «Абзац».

39-летний россиянин получил тяжелое ранение во время сражения. Эвакуировать мужчину было невозможно. Тогда он решился на рискованный шаг и отстрелил себе ногу. Штурмовик признался, что в тот момент ему помогала мысль о родителях. «Маме обещал, что все равно приду. Вот обещал — сдержал свое обещание», — подчеркнул Федоров.

До этого стало известно, что иерей Ростислав семь часов выбирался из-под ударов Вооруженных сил Украины с раздробленной ногой. После эвакуации из зоны СВО священнослужителя поместили в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга, где он провел семь месяцев на реабилитации и протезировании. Конечность ему пришлось ампутировать.

