Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 28 мая 2026Из жизни

Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

Жительница США пережила остановку сердца и рассказала о встрече с Богом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Барбара Бартоломе рассказала, как около 40 лет назад пережила остановку сердца и попала в загробный мир. Ее историей поделился The Sun.

В 31 год Бартоломе назначили операцию на позвоночник. По словам женщины, во время подготовки к процедуре в ее спинномозговой канал ввели вещество, содержащее йод. Затем лаборант случайно сдвинул стол, на котором она лежала, и оно попало ей в мозг. В результате Бартоломе потеряла сознание.

Как рассказывает женщина, открыв глаза, она обнаружила, что парит над больничной койкой. Она якобы видела, как врачи борются за ее жизнь. «Я чувствовала, будто завернута в прекрасное одеяло любви и принятия, и мне было абсолютно чудесно», — описала загробные видения она.

Вскоре, по словам Бартоломе, произошла ее встреча с существом, подобным Богу. Женщина якобы стала просить вернуть ее в реальный мир, к детям. В ответ, по рассказам американки, существо стало показывать ей неприятные воспоминания. Тогда Бартоломе поняла, что должна изменить свою жизнь: в том числе уйти от мужа.

Материалы по теме:
Мужчина пережил остановку сердца и поделился видениями загробного мира. Что еще рассказывают пережившие клиническую смерть?
Мужчина пережил остановку сердца и поделился видениями загробного мира. Что еще рассказывают пережившие клиническую смерть?
27 февраля 2025
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

Сразу после этого, как уверяет женщина, она очнулась. Врачам удалось ее реанимировать. Бартоломе уверена в реальности пережитого. Она объяснила, что до этого никогда не пила, не употребляла наркотики и не страдала от галлюцинаций.

Женщине сделали операцию на следующий день. Восстановившись, она бросила мужа и вскоре нашла свою настоящую любовь. «Я не верю, что мы попадаем в рай или ад, вместо этого мы возвращаемся домой, туда, откуда мы пришли», — заявила она.

Ранее жительница США Келси Абернати Маклин заявила, что увидела загробный мир после того, как подавилась стейком и не дышала три минуты. «Когда свет померк, я почувствовала, будто меня окутал кокон бесконечной любви. Время, казалось, не существовало — не было ни начала, ни конца», — описала околосмертный опыт она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

    Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

    США совершили «оборонительную» атаку на Иран

    Трамп поддержал Пашиняна

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Иран нанес ответный удар по базе США

    Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

    «Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

    В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok