Российские войска уничтожили женщину-командира ВСУ Денегу в Сумской области

Российские войска уничтожили офицеров 101-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая женщину-командира взвода связи, в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На сумском направлении в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т. М. Денега — женщина», — рассказал собеседник агентства.

До этого силовики сообщили о потерях в рядах бригады ВСУ для «золотой молодежи». Бойцы подразделения находились в Сумской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о переброске элитных подразделений ВСУ в Сумскую область для стабилизации фронта у Запселья. Однако, по его словам, они все равно терпят провал на этом направлении.