08:58, 28 мая 2026Мир

Трамп угрожал каждой тринадцатой стране мира

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп за два своих президентских срока прибегал к угрозам или ударам в отношении примерно каждой тринадцатой страны мира. На это обратил внимание телеканал CNN.

Отмечается, что Оман стал как минимум пятнадцатым государством, в адрес которого в период его президентства звучали подобные заявления. При этом значительная часть подобных эпизодов пришлась на первые 16 месяцев его второго срока.

За этот период, согласно утверждениям, удары были нанесены по Ирану, Ираку, Нигерии, Сомали, Сирии, Венесуэле и Йемену. Часть этих стран уже подвергалась атакам и в ходе его первого президентского срока.

Кроме того, в тот же период звучали угрозы либо допускалась возможность применения силы в отношении еще семи государств: Канады, Колумбии, Кубы, Гренландии (в составе Дании), Мексики, Панамы и Омана.

Ранее Трамп пообещал «разнести» Оман, если страна попытается взять Ормузский пролив под свой контроль. «Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — добавил он.

