Экономика
08:55, 28 мая 2026Экономика

Россияне бросились строить дома

«Газета.Ru»: В России растет спрос на строительство частных домов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России зафиксировали рост спроса на строительство частных домов. Об этом рассказали эксперты СТД «Петрович» и сервиса «Строим.дом.рф» в беседе с «Газетой.Ru».

Специалисты связали увеличение интереса к этому виду жилья с развитием ипотечных инструментов, желанием семей получить более просторную недвижимость и ростом популярности индивидуальных форматов проживания. По данным аналитиков, за январь-март 2026 года на возведение частных домов было выдано больше кредитов, чем за тот же период в 2025 году. Около 90 процентов выданных ипотек пришлось на льготные программы. Чаще всего кредиты берут супружеские пары с детьми.

В среднем частный дом обходится в 7,4 миллиона рублей, а стоимость самого дорогого объекта на платформе «Строим.дом.рф» составляет 48,2 миллиона. По итогам первого квартала цены на большую часть стройматериалов для загородного домостроения снизились. OSB подешевели на 21 процент, доски — на девять процентов, заборы — на восемь, металлочерепица — на семь процентов, а изоляция — на шесть. При этом эксперты предупредили, что в будущем цены поднимутся.

Ранее россиянам назвали три дорогие ошибки при строительстве частного дома. В том числе это отсутствие проекта и просчеты в инженерных системах.

