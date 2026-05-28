Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 28 мая 2026Забота о себе

Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки их жен. Своими историями мужья поделились на Reddit.

Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день.

Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: «Я люблю тебя». Для меня самое яркое событие дня

MyDogGoldiпользователь Reddit

Другой пользователь признался, что ему нравится, как его супруга радуется новым книгам и подкастам.

Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь, но, клянусь Богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам! Она мой самый любимый человек на свете

Idealtrajectoryпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

Еще один мужчина отметил, что ему кажется безумно трогательной привычка жены, связанная с совместным засыпанием.

Мы женаты уже 48 лет, и она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем

Mickeydawg1311пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали только после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих из них — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Российские войска уничтожили женщину-командира ВСУ в приграничном регионе Украины

    Суд решил судьбу взявшего в заложники пенсионерку в ее квартире россиянина

    На Украине пожаловались на Зеленского из-за письма Трампу

    Пашинян рассказал об инструментах решения проблем с ЕАЭС

    Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе

    В России задумались об остановке экспорта топлива

    Глава МИД Украины захотел разыграть «сильные козыри»

    В ЕС потребовали изменить систему вступления для Украины

    Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok