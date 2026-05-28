09:32, 28 мая 2026

Расходы на строительство судов в России сократят

«Ведомости»: Объем бюджетных расходов на ОСК в 2026 году может упасть в 2,4 раза
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2026 году может получить из бюджета 93,4 миллиарда рублей, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на рекомендацию наблюдательного совета банка ВТБ о выплате в качестве дивидендов за 2025 год 25 процентов чистой прибыли, пишут «Ведомости».

Как следует из распоряжения президента страны Владимира Путина от июня прошлого года, доля государства от дивидендов финансовой организации (74,45 процента) по итогам 2024-2028 годов направляется в ОСК на модернизацию мощностей предприятий, которые входят в корпорацию.

Указанная сумма выводится из того, что чистая прибыль ВТБ по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в минувшем году упала до 502,1 миллиарда рублей.

Сокращение финансирования ОСК могло быть гораздо меньше, если бы коэффициент дивидендных выплат не был снижен с 50 до 25 процентов. Однако, как объяснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в этом случае ВТБ мог столкнуться с опасным снижением нормативов достаточности капитала, так что они оказались бы близки к регуляторным минимумам.

Банк контролирует ОСК с августа 2023 года, ему в доверительное управление переданы 100 процентов акций корпорации в целях ее финансового оздоровления. На этом фоне ОСК уже подписала ряд крупных соглашений о строительстве и модернизации предприятий, однако если финансирование сокращается, то реализацию некоторых перенесут.

В прошлом году глава ВТБ и председатель совета директоров ОСК Андрей Костин отмечал, что дефицит денежных средств в корпорации в период до 2030 года составляет 1,03 триллиона рублей. В эту сумму входят достройка убыточных заказов и погашение обязательств, не имеющих источников финансирования. Тогда же он говорил, что корпорация должна будет определить список неэффективных верфей для дальнейшей продажи.

Ранее сообщалось, что в правительстве решили отказаться от финансирования из федерального бюджета программы замещение возрастного флота в России. Вместо этого планируются дополнительные сборы, за счет которых предполагается получить в 2026-2030 годах 210 миллиардов рублей. Если необходимый объем средств с бизнеса собрать не удастся, то предприятия ОСК начнут закрывать.

