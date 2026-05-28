Vogue опубликовал фото беременной Натальи Водяновой в откровенных образах

Беременная супермодель Наталья Водянова снялась в откровенных образах для Vogue

Французский журнал Vogue опубликовал фото российской супермодели Натальи Водяновой в откровенных образах. Кадры появились на сайте иностранного издания.

Так, на одном снимке 44-летняя беременная манекенщица предстала в синем бюстгальтере и красных расстегнутых штанах, выполненных из кожи. На другом — она продемонстрировала фигуру в бикини, включавшем двойные плавки с завязками на талии.

Кроме того, звезда подиума снялась в голубых джинсах и сером бюстгальтере, накинув при этом на плечи укороченную черно-белую шубу. Вдобавок она попозировала в облегающем мини-платье.

О беременности Водяновой стало известно 26 мая. Руководитель редакционного контента Vogue Клэр Томсон-Джонвилл рассказала, что знала о положении модели еще в начале года. «Ее шестой ребенок — в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки», — заявила она.