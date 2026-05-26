Российская супермодель Наталья Водянова беременна шестым ребенком. Об этом сообщает журнал Vogue France в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя супруга французского миллиардера Антуана Арно снялась для обложки издания. Она позировала среди деревьев в облегающем мини-платье серо-голубого оттенка и черно-белых кедах. При этом наряд подчеркивал ее округлившийся живот.

«Между двумя показами в начале года Наталья Водянова по секрету поделилась со мной, что беременна. Ее шестой ребенок — в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки. Во время нашего разговора Наталья идеально воплотила образ материнства — осознанного и полностью принятого. Она размышляла о том, как ей повезло получить такой шанс», — заявила руководитель редакционного контента журнала Клэр Томсон-Джонвилл.

Известно, что Водянова воспитывает пятерых детей, старшему из которых 24 года, а младшему скоро исполнится 10 лет. Трое из них родились в первом браке — с британским аристократом и художником Джастином Портманом, еще двое — во втором, с Арно.

В мае Джастин Портман показал фото с выпускного вечера их с Водяновой сына Лукаса Портмана.