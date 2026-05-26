Бывший муж Натальи Водяновой показал фото с выпускного их сына

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал фото с выпускного их сына

Бывший муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ, художник и инвестор Джастин Портман, показал фото с выпускного их сына Лукаса Портмана. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летний парень с отличием окончил престижное частное учебное заведение в США — Брауновский университет. На размещенных кадрах он предстал в мантии и академической шапке с дипломом в руках. При этом на одном из снимков Портман-младший позировал вместе с отцом.

«Поздравляем с окончанием Брауновского университета с отличием сегодня! Перед тобой открыт весь мир. Мы так гордимся тобой. Мы все тебя очень любим!» — указал в подписи автор поста.

В апреле Лукас Портман показал фото с возлюбленной Эрин Си.