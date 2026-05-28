Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 28 мая 2026Мир

Иран нанес ответный удар по базе США

КСИР Ирана нанес ответный удар по авиабазе США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответный удар по американской авиабазе, которая стала источником атаки США на иранские цели. Об этом сообщает Fars со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

«После агрессии, совершенной сегодня на рассвете вторгшимися американскими военными по объекту на окраине аэропорта Бандар-Аббас с использованием авиационных снарядов, американская авиабаза, идентифицированная как источник атаки, была атакована в 4:50 утра», — говорится в заявлении.

КСИР не уточнил, какую именно базу он выбрал целью, но подчеркнул, что это действие Ирана является «серьезным предупреждением» для США и «их агрессия не останется без ответа».

Ранее США нанесли удары по военному объекту в Иране. По словам неназванного американского чиновника, атаке подвергся объект, который представлял угрозу для сил США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

    Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

    США совершили «оборонительную» атаку на Иран

    Трамп поддержал Пашиняна

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Иран нанес ответный удар по базе США

    Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

    «Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

    В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok