Иран нанес ответный удар по базе США

КСИР Ирана нанес ответный удар по авиабазе США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответный удар по американской авиабазе, которая стала источником атаки США на иранские цели. Об этом сообщает Fars со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

«После агрессии, совершенной сегодня на рассвете вторгшимися американскими военными по объекту на окраине аэропорта Бандар-Аббас с использованием авиационных снарядов, американская авиабаза, идентифицированная как источник атаки, была атакована в 4:50 утра», — говорится в заявлении.

КСИР не уточнил, какую именно базу он выбрал целью, но подчеркнул, что это действие Ирана является «серьезным предупреждением» для США и «их агрессия не останется без ответа».

Ранее США нанесли удары по военному объекту в Иране. По словам неназванного американского чиновника, атаке подвергся объект, который представлял угрозу для сил США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе.