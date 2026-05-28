03:08, 28 мая 2026Мир

США ударили по Ирану

Reuters: США ударили по военному объекту в Иране
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

США нанесли удары по военному объекту в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, атаке подвергся объект, который представлял угрозу для сил США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

По данным агентства, США также сбили несколько иранских беспилотников.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану. Он рассказал, что его мировоззрение формирует «христианская концепция справедливой войны», которая заставляет лидеров задавать сложные вопросы.

