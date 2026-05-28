04:01, 28 мая 2026

Потная девушка попыталась флиртовать с парнем в спортзале и перестала туда ходить

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sean Locke Photography / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Mundane_Mushroom_122 рассказала, как опозорилась перед понравившимся ей в спортзале молодым человеком. Она была тайно увлечена им несколько месяцев, пока парень наконец сам не проявил инициативу.

«Он завел со мной разговор, пока я занималась на беговой дорожке. Все шло хорошо, пока он не улыбнулся и не сказал: "Кстати, от тебя всегда очень приятно пахнет". Это был мой момент. Обычная девушка сказала бы: "Ой, спасибо". Но мой мозг полностью отключился от реальности. Недолго думая, я ответила: "Да, я сильно потею, поэтому духи лучше держатся"», — написала девушка.

Едва она это произнесла, ей захотелось «покинуть страну». Собеседник молча стоял и моргал, пытаясь понять, шутит ли девушка или просто слишком много рассказывает незнакомцам о себе. Но вместо того, чтобы замолчать, автор разнервничалась и добавила: «Типа… иногда прямо в пугающих количествах».

«Зачем я продолжала говорить? Я начала притворно смеяться, потому что запаниковала, сошла с беговой дорожки, пока она еще двигалась, потеряла равновесие и чуть не упала назад. Он схватил меня за руку прежде, чем я окончательно упала, и спросил, все ли со мной в порядке. Я сказала: "Да, ха-ха, такое постоянно случается", что, честно говоря, только усугубило ситуацию, потому что теперь я выглядела как человек, который не только постоянно потеет, но и имеет приличные проблемы с психикой», — написала девушка.

Будучи совершенно не в силах пережить этот позор, она перестала ходить в спортзал. С мужчиной, ставшим свидетелем произошедшего, автор не виделась уже неделю.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как радость от второго свидания с понравившимся ей парнем сменилась разочарованием. Проблема возникла из-за того, что в предвкушении ужина девушка решила принарядиться.

