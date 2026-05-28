04:31, 28 мая 2026Наука и техника

Найдено природное средство для снижения воспаления в организме

MNFR: Томатно-соевый сок снижает воспаление у людей с ожирением
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GCapture / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что томатно-соевый сок с высоким содержанием ликопина и изофлавонов может снижать воспаление у людей с ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition & Food Research (MNFR).

В эксперименте приняли участие 12 взрослых с ожирением. В течение четырех недель они ежедневно выпивали по две небольшие банки томатно-соевого сока, а после перерыва переходили на контрольный томатный сок с низким содержанием активных соединений.

Оказалось, что именно томатно-соевый напиток снижал уровень трех провоспалительных белков в крови: IL-5, IL-12p70 и GM-CSF. Также ученые заметили тенденцию к снижению TNF-α, одного из маркеров хронического воспаления, но этот результат не достиг статистической значимости.

Авторы связывают эффект с ликопином из томатов и изофлавонами сои. Эти растительные соединения ранее изучались как вещества с потенциальными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Дополнительный анализ мочи показал, что напиток действительно менял ряд биохимических процессов в организме.

Исследователи считают, что такой продукт может рассматриваться как перспективный вариант функционального питания при состояниях, связанных с хроническим воспалением.

Ранее стало известно, что фруктоза запускает процессы активного накопления жира.

