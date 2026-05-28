05:01, 28 мая 2026

Россиянам дали совет по сбережению семейного бюджета при оплате ЖКУ

Юлия Сычева

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Использование всех законных способов экономии поможет сохранить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных расходов, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Бондарь указал, что можно заранее минимизировать расходы на оплату ЖКУ. Для этого достаточно уже сейчас незначительно перестроить быт и минимизировать будущие переплаты, добавил он.

«Например, установка счетчиков на воду и свет сразу уберет 50-процентную наценку, которую могли начислять при расчете по нормативам. Переход на многотарифный учет электроэнергии может быть выгоднее, но потребует контроля привычек. Благодаря автоматизации можно настроить отложенный старт на стиральной и посудомоечной машинах для работы после 23:00 при двухтарифном счетчике», — посоветовал эксперт.

Он также указал, что если расходы на ЖКХ превышают допустимую долю от дохода семьи, можно оформить субсидию, которая рассчитывается на основе региональных стандартов стоимости услуг и предоставляется на 6 месяцев. Оформив ее, можно гарантированно обеспечить себе поддержку на весь период начала осеннего роста тарифов, подсказал Бондарь. Он добавил, что контроль качества услуг и управление расходами на общедомовые нужды также позволяет не переплачивать за некачественный сервис.

«Например, горячая вода в точке разбора должна быть от 60°C до 75°C. За каждые 3 градуса отступления от нормы плата снижается на 0,1 процента за каждый час нарушения. Если вода ниже 40°C, она должна оплачиваться по тарифу холодной. В случае нарушения можно отправить жалобу в управляющую компанию в приложении "Госуслуги.Дом" с требованием о составлении акта о некачественной услуге. Этот документ будет основанием для перерасчета стоимости», — рассказал Бондарь.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что нередко зарядка СИМ становится причиной пожара. По его словам, чтобы исключить риски при зарядке транспортного средства, стоит соблюдать ряд рекомендаций.

