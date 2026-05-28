Россиянам дали совет по сбережению семейного бюджета при оплате ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: На оплате за ЖКУ можно сэкономить семейный бюджет

Использование всех законных способов экономии поможет сохранить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных расходов, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Бондарь указал, что можно заранее минимизировать расходы на оплату ЖКУ. Для этого достаточно уже сейчас незначительно перестроить быт и минимизировать будущие переплаты, добавил он.

«Например, установка счетчиков на воду и свет сразу уберет 50-процентную наценку, которую могли начислять при расчете по нормативам. Переход на многотарифный учет электроэнергии может быть выгоднее, но потребует контроля привычек. Благодаря автоматизации можно настроить отложенный старт на стиральной и посудомоечной машинах для работы после 23:00 при двухтарифном счетчике», — посоветовал эксперт.

Он также указал, что если расходы на ЖКХ превышают допустимую долю от дохода семьи, можно оформить субсидию, которая рассчитывается на основе региональных стандартов стоимости услуг и предоставляется на 6 месяцев. Оформив ее, можно гарантированно обеспечить себе поддержку на весь период начала осеннего роста тарифов, подсказал Бондарь. Он добавил, что контроль качества услуг и управление расходами на общедомовые нужды также позволяет не переплачивать за некачественный сервис.

«Например, горячая вода в точке разбора должна быть от 60°C до 75°C. За каждые 3 градуса отступления от нормы плата снижается на 0,1 процента за каждый час нарушения. Если вода ниже 40°C, она должна оплачиваться по тарифу холодной. В случае нарушения можно отправить жалобу в управляющую компанию в приложении "Госуслуги.Дом" с требованием о составлении акта о некачественной услуге. Этот документ будет основанием для перерасчета стоимости», — рассказал Бондарь.

