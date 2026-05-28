Топ-менеджер банка подала в суд на своего «секс-раба»

Топ-менеджер JPMorgan, обвиненная в домогательствах, подала в суд за клевету

Высокопоставленная сотрудница американского банка JPMorgan подала в суд на бывшего коллегу, обвинившего ее в домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце апреля бывший сотрудник JPMorgan Чираю Раны заявил, что топ-менеджер банка Лорна Хайдини фактически превратила его в секс-раба. Согласно его иску, начальница заставляла его заниматься сексом и накачивала виагрой и наркотиками, угрожая сломать ему карьеру.

Теперь Хайдини подала встречный иск и потребовала, чтобы Рана выплатил ей компенсацию за клевету и моральный ущерб. . Она утверждает, что ее репутация пострадала из-за домыслов, которые он распространяет. По мнению Хайдини, его цель с самого начала заключалась в том, чтобы привлечь внимание прессы, причинить ей страдания и заставить ее и JPMorgan заплатить ему миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что в иске Раны появились показания двух анонимных свидетелей. Один из них рассказал, что Хайдини уговаривала его заняться сексом втроем.