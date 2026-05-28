Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 28 мая 2026Из жизни

Топ-менеджер банка подала в суд на своего «секс-раба»

Топ-менеджер JPMorgan, обвиненная в домогательствах, подала в суд за клевету
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Высокопоставленная сотрудница американского банка JPMorgan подала в суд на бывшего коллегу, обвинившего ее в домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце апреля бывший сотрудник JPMorgan Чираю Раны заявил, что топ-менеджер банка Лорна Хайдини фактически превратила его в секс-раба. Согласно его иску, начальница заставляла его заниматься сексом и накачивала виагрой и наркотиками, угрожая сломать ему карьеру.

Теперь Хайдини подала встречный иск и потребовала, чтобы Рана выплатил ей компенсацию за клевету и моральный ущерб. . Она утверждает, что ее репутация пострадала из-за домыслов, которые он распространяет. По мнению Хайдини, его цель с самого начала заключалась в том, чтобы привлечь внимание прессы, причинить ей страдания и заставить ее и JPMorgan заплатить ему миллионы долларов.

Материалы по теме:
Начальница превратила подчиненного в секс-раба. Что известно о скандале в одном из крупнейших банков мира?
Начальница превратила подчиненного в секс-раба. Что известно о скандале в одном из крупнейших банков мира?
8 мая 2026
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Ранее сообщалось, что в иске Раны появились показания двух анонимных свидетелей. Один из них рассказал, что Хайдини уговаривала его заняться сексом втроем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Раскрыта реакция в Киеве на российский удар возмездия

    Родители рассказали о способах поддержать детей во время экзаменов

    Кардиолог перечислил опасные ошибки после тяжелых тренировок

    Российские тюнеры сертифицировали особо брутальный внедорожник Tank

    На Западе предрекли Зеленскому конец из-за письма Трампу

    В Германии назвали большую проблему Украины

    Мужчина не стал переспрашивать имя коллеги и обрек себя на долгие месяцы страданий

    Страна — член БРИКС заявила о готовности направить миротворцев на Украину

    Зеленского предупредили о потере одного из главных европейских союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok