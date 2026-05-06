09:11, 6 мая 2026

В иске секс-раба начальницы крупного банка появились новые непристойные подробности

Олег Парамонов

Фото: Lorna Hajdini

Мужчина, обвинивший высокопоставленную сотрудницу крупного американского банка JPMorgan в сексуальных домогательствах, отозвал иск, а затем подал снова, добавив туда непристойные подробности. Об этом сообщает издание New York Post.

Обвинения были выдвинуты в адрес Лорны Хайдини, занимающей руководящую должность в JPMorgan. Согласно иску 35-летнего Чираю Раны, работавшего в том же банке до 2024 года, она фактически превратила его в секс-раба. Он утверждает, что начальница заставляла его заниматься сексом и накачивала виагрой и наркотиками, угрожая сломать ему карьеру.

В новой версии иска появились показания двух анонимных свидетелей. Один из них рассказал, что гостил у Раны во время поездки в Нью-Йорк. Ночью его разбудила пьяная и совершенно голая Хайдини. Женщина села на кровать, закурила и стала уговаривать присоединиться к ней и Ране в спальне. Мужчина несколько раз отказался. Хайдини, по его словам, упоминала, что «владеет» Раной.

Другой свидетель, по-видимому, был владельцем квартиры, где произошел этот инцидент. Он видел, как Хайдини на улице целовала Рану в шею. Кроме того, он слышал, как она говорила Рану, что владеет им.

Представитель JPMorgan заявил, что внутренняя проверка не выявила оснований для обвинений. Адвокаты Хайдини категорически отвергли обвинения. По их словам, женщина никогда не вступала в неподобающие отношения с Раной.

Ранее сообщалось, что президент Ганы Джон Драмани Махама выступил против распространяющейся в стране практики принимать на работу женщин, только если они согласятся на романтические отношения или секс с начальником.

