Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:29, 1 мая 2026

Глава крупного банка накачивала подчиненного виагрой и держала его в секс-рабстве

Главу банка JPMorgan Хайдини обвинили в хватании мужчины за пах
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom

В США директора крупного банка JPMorgan Лорну Хайдини обвинили в сексуальных домогательствах, насилии и шантаже. К правоохранителям обратился женатый сотрудник организации. Подробности публикует The Economic Times.

Согласно иску, Хайдини принуждала топ-менеджера к сексу, накачивала его виагрой и наркотиками, угрожала сломать ему карьеру и оскорбляла мужчину, пока тот плакал. Утверждается, что начальница называла подчиненного «коричневым мальчиком», а его жену — «рыбоголовой», а также совершала другие извращенные издевательства.

Кроме того, директор банка постоянно хватала заявителя за пах на совещаниях и требовала сексуально удовлетворять ее, заявляла, что именно от нее зависит карьерный рост ее жертвы в компании.

«Я тебя купила. Если не переспишь со мной сегодня — уничтожу твое повышение», — заявляла она.

Теперь с женщины требуют компенсацию за упущенную выгоду, моральный и репутационный ущерб, а также изменений в работе банка. В организации же отрицают все обвинения.

Ранее модель из Москвы Лана Пожидаева (настоящее имя — Светлана Пожидаева) раскрыла новые детали вербовки девушек в секс-рабство финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok