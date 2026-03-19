Жертва Эпштейна раскрыла новые детали вербовки девушек в секс-рабство

WSJ: Россиянка Пожидаева рассказала о вербовке начинающих моделей для Эпштейна

Модель из Москвы Лана Пожидаева (настоящее имя — Светлана Пожидаева) раскрыла новые детали вербовки девушек в секс-рабство финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Интервью с россиянкой публикует Wall Street Journal (WSJ).

После того как в 2008 году Эпштейна осудили за принуждение к проституции 16-летней девушки, ему стало опасно иметь дело с подростками. Он решил переключиться на взрослых женщин-фотомоделей из Европы и России, имеющих подростковую внешность.

Одной из жертв стала Пожидаева, которую Эпштейн заманил к себе в 2008 году, предложив пройти кастинг в Victoria's Secret. По ее словам, он так и не состоялся. Вместо работы на подиуме она оказалась в секс-рабстве у финансиста и под его давлением стала вербовать других женщин. Пожидаева под видом скаута модельного агентства искала начинающих манекенщиц, проверяла их возраст и показывала фото Эпштейну. «Мне стыдно, и я постоянно думаю об этих других женщинах. Мне приходилось выглядеть счастливой, постоянно улыбаться, в то время как втайне я боролась с расстройствами пищевого поведения, депрессией и бессонницей», — рассказала собеседница издания.

Пожидаева заявила, что Эпштейн был очень осторожным и старался не привлекать внимание правоохранительных органов. По словам россиянки, она была зависима от него. Он контролировал ее траты, а также бюджет, который выделялся не только на нее, но и на ее родственников. Кроме того, бизнесмен помог получить ей американскую визу и предоставил жилье в одном из зданий на Манхэттене. «Как только хищник создает среду зависимости, отказаться от нее просто невозможно», — объяснила она.

Первые упоминания о Светлане Пожидаевой в деле Джеффри Эпштейна появились в феврале. Сообщалось, что россиянка выступила организатором одной из самых громких секс-вечеринок преступника на его скандальном острове Little St. James в Карибском море.