Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:12, 19 марта 2026

Жертва Эпштейна раскрыла новые детали вербовки девушек в секс-рабство

WSJ: Россиянка Пожидаева рассказала о вербовке начинающих моделей для Эпштейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sylvain Gaboury / Patrick McMullan via Getty Images

Модель из Москвы Лана Пожидаева (настоящее имя — Светлана Пожидаева) раскрыла новые детали вербовки девушек в секс-рабство финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Интервью с россиянкой публикует Wall Street Journal (WSJ).

После того как в 2008 году Эпштейна осудили за принуждение к проституции 16-летней девушки, ему стало опасно иметь дело с подростками. Он решил переключиться на взрослых женщин-фотомоделей из Европы и России, имеющих подростковую внешность.

Одной из жертв стала Пожидаева, которую Эпштейн заманил к себе в 2008 году, предложив пройти кастинг в Victoria's Secret. По ее словам, он так и не состоялся. Вместо работы на подиуме она оказалась в секс-рабстве у финансиста и под его давлением стала вербовать других женщин. Пожидаева под видом скаута модельного агентства искала начинающих манекенщиц, проверяла их возраст и показывала фото Эпштейну. «Мне стыдно, и я постоянно думаю об этих других женщинах. Мне приходилось выглядеть счастливой, постоянно улыбаться, в то время как втайне я боролась с расстройствами пищевого поведения, депрессией и бессонницей», — рассказала собеседница издания.

Материалы по теме:
Частные вертолеты, устрицы и люксовый отель от Rendez-Vous. Что известно о скандальном туре российских звезд в Куршевель?
Частные вертолеты, устрицы и люксовый отель от Rendez-Vous. Что известно о скандальном туре российских звезд в Куршевель?
21 января 2026
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022

Пожидаева заявила, что Эпштейн был очень осторожным и старался не привлекать внимание правоохранительных органов. По словам россиянки, она была зависима от него. Он контролировал ее траты, а также бюджет, который выделялся не только на нее, но и на ее родственников. Кроме того, бизнесмен помог получить ей американскую визу и предоставил жилье в одном из зданий на Манхэттене. «Как только хищник создает среду зависимости, отказаться от нее просто невозможно», — объяснила она.

Первые упоминания о Светлане Пожидаевой в деле Джеффри Эпштейна появились в феврале. Сообщалось, что россиянка выступила организатором одной из самых громких секс-вечеринок преступника на его скандальном острове Little St. James в Карибском море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok