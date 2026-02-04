Модель из Москвы заподозрили в вербовке россиянок для Эпштейна

Модель из Москвы Пожидаеву заподозрили в вербовке девушек для вечеринок Эпштейна

Модель из Москвы Лану Пожидаеву (настоящее имя — Светлана Пожидаева) заподозрили в вербовке россиянок для вечеринок финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в середине 2010-х годов москвичка окончила университет и устроилась на работу аналитиком в столичную финансовую компанию. Позже она подписала контракт с модельным агентством Elite Model и вскоре переехала Нью-Йорк, где познакомилась с Эпштейном.

Впоследствии манекенщица стала его ассистенткой, а затем вступила с ним в романтические отношения. Пожидаева искала подходящих девушек со всей России, проводила с ними онлайн-собеседования и завлекала в Нью-Йорк под различными предлогами, где они встречались с самим Эпштейном. В дальнейшем большинство из них попадали в сексуальное рабство.

Пожидаева в том числе выступила организатором одной из самых громких секс-вечеринок преступника на его скандальном острове Little St. James в Карибском море.

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

Кроме того, издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью финансиста.