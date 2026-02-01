Реклама

21:35, 1 февраля 2026

В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

Daily Mail: Эпштейн мог быть связан с российскими спецслужбами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с КГБ. Как пишет британское издание Daily Mail, он якобы мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы», — говорится в материале. Авторы также не исключают, что финансист мог действовать и в отношении Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».

Материалы по теме:
«Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?
«Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?
21 января 2026
«Они будут оправдываться». Джаггер, Клинтон, Трамп и кандидат в президенты России. Кого еще нашли в файлах педофила Эпштейна?
«Они будут оправдываться». Джаггер, Клинтон, Трамп и кандидат в президенты России. Кого еще нашли в файлах педофила Эпштейна?
23 декабря 2025
Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?
Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?
25 декабря 2025

Кроме того, издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью Эпштейна.

Ранее стало известно, что Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в республике. Также педофил в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.

