В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

Daily Mail: Эпштейн мог быть связан с российскими спецслужбами

Финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с КГБ. Как пишет британское издание Daily Mail, он якобы мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы», — говорится в материале. Авторы также не исключают, что финансист мог действовать и в отношении Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».

Кроме того, издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью Эпштейна.

Ранее стало известно, что Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в республике. Также педофил в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.