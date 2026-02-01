Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 1 февраля 2026Мир

Во Франции пришли в ужас от контактов Макрона с Эпштейном

Филиппо возмутился тем, что во Франции не расследуют связи Макрона с Эпштейном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

Отсутствие расследования связей президента Франции Эммануэля Макрона с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном является возмутительным. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Макрон, сначала министр, а затем президент, напрямую или через посредников, вел дела с Эпштейном: все это есть в документах! Национальная безопасность под угрозой: никакого расследования?!» — возмутился политик.

В частности, известно, что в переписках Эпштейна упоминались контакты Макрона с бизнесменом из ОАЭ Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Ранее стало известно, что Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в республике. Также педофил в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    На Украине увидели хитрый умысел в переносе переговоров Зеленским

    В Госдуме отреагировали на поставку российских моделей Эпштейну

    Раскрыты главные факторы риска развития инсульта у людей моложе 45 лет

    Орбан рассказал об обмане европейцев насчет кредитов Украины

    Купюры со взрывчаткой обнаружили на дороге в российском городе

    Во Франции пришли в ужас от контактов Макрона с Эпштейном

    В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания известного российского миллиардера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok