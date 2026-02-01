В письмах Эпштейна нашли восхищение украинской коррупцией

Эпштейн упоминал в переписке Зеленского и коррупцию на Украине

Американский финансист-педофил Джеффри Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в стране. Об этом сообщается в материалах, опубликованных Минюстом США.

«Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные», — отмечал в переписках преступник.

Также уточняется, что Эпштейн в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Наибольший интерес вызвало возможное участие президента США Дональда Трампа в сексуальной связи с 13-летней девочкой. В раскрытых архивах также упомянуты контакты окружения Трампа с финансистом, а также причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.