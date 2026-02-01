Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 1 февраля 2026Бывший СССР

В письмах Эпштейна нашли восхищение украинской коррупцией

Эпштейн упоминал в переписке Зеленского и коррупцию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский финансист-педофил Джеффри Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в стране. Об этом сообщается в материалах, опубликованных Минюстом США.

«Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные», — отмечал в переписках преступник.

Также уточняется, что Эпштейн в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Наибольший интерес вызвало возможное участие президента США Дональда Трампа в сексуальной связи с 13-летней девочкой. В раскрытых архивах также упомянуты контакты окружения Трампа с финансистом, а также причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Президенту Литвы не дали слово на открытии ярмарки

    Президент ОАЭ на обеде в Кремле был в подаренной Путиным куртке

    Осужденная на 27 лет террористка Трепова попросила прощения у пострадавших

    Россияне бросились омолаживать пенисы

    Игрок поставил миллион рублей на победу российской команды в Counter-Strike 2 и выиграл

    Медведев напомнил Стуббу о неудобном прошлом

    Снуп Догг потерял 10-месячную внучку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok